El BNG exige al Gobierno que reponga la línea que mantiene sin tren a Catoira y Cesures

Estación de tren de Catoira Gonzalo Salgado

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) registra una iniciativa urgente en las Cortes del Estado para exigir al Gobierno que rectifique y reponga de inmediato los servicios ferroviarios convencionales entre Santiago de Compostela y Vilagarcía, suprimidos desde el pasado 6 de febrero y que mantienen sin conexión a los concellos de Catoira y Pontecesures.

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, califica de “inadmisíbel” a situación y pide explicaciones sobre las razones que motivaron el cierre de la línea, así como una fecha concreta para su reapertura.

Tal y como denuncian los nacionalistas, la decisión de desviar los trenes regionales por la línea de altas prestaciones no resuelve las necesidades de estaciones intermedias. “Non se pode considerar unha alternativa válida cando se deixa sen tren a centos de persoas que utilizan a diario as paradas de Pontecesures ou Catoira para desprazarse ao traballo ou aos seus centros de estudo”, señalan.

Rego critica también la gestión de Renfe por la falta de información y las deficiencias del plan alternativo por carretera. “Non existiu unha planificación. Hai días nos que o autobús chega tarde, outros nos que se suprime e, nalgúns casos, as persoas teñen que recorrer a taxis".