Diario de Arousa

Catoira 

Catoira ya tiene nueva fecha para su desfile de Entroido que este año sorprende en participación

Será este domingo 22 de febrero a las 16:00 horas y contará con nueve comparsas, nueve grupos, y muchos disfraces 

Fátima Pérez
18/02/2026 20:00
Gonzalo Salgado
Catoira ya tiene fecha para celebrar su desfile de Entroido después de verse obligada a suspender la actividad por la previsión de lluvias el pasado fin de semana. Finalmente la celebración será este domingo 22 de febrero a las 16:00 horas.

Desde el Concello vikingo aseguran también que se tratará de una de las edición con más participación al estar inscritas nueve comparsas, nueve grupos, muchos disfraces individuales y otros muchos de ‘choqueiros’, la nueva modalidad introducida en los premios por el gobierno local para potenciar las caracterizaciones tradicionales irónicas.

Los premios en esta ocasión ascenderán a los 2.925 euros, tal y como se anunció al comienzo de las inscripciones, y se introducirán dos nuevas categorías: el paraguas mejor caracterizado y los mencionados ‘choqueiros’.

A las 15:30 h. en Doutor Vázquez

Los participantes deberán presentarse a las 15:30 horas en la Praza Doutor Vázquez, donde la estación de tren, para iniciar el recorrido a las 16:00 horas y finalizar en la Alameda del Concello. El desfile contará con la animación musical de la Banda de Música de Catoira.

