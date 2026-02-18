Catoira ya tiene nueva fecha para su desfile de Entroido que este año sorprende en participación

Desfile en Arousa Gonzalo Salgado

Catoira ya tiene fecha para celebrar su desfile de Entroido después de verse obligada a suspender la actividad por la previsión de lluvias el pasado fin de semana. Finalmente la celebración será este domingo 22 de febrero a las 16:00 horas.

Desde el Concello vikingo aseguran también que se tratará de una de las edición con más participación al estar inscritas nueve comparsas, nueve grupos, muchos disfraces individuales y otros muchos de ‘choqueiros’, la nueva modalidad introducida en los premios por el gobierno local para potenciar las caracterizaciones tradicionales irónicas.

Los premios en esta ocasión ascenderán a los 2.925 euros, tal y como se anunció al comienzo de las inscripciones, y se introducirán dos nuevas categorías: el paraguas mejor caracterizado y los mencionados ‘choqueiros’.

A las 15:30 h. en Doutor Vázquez

Los participantes deberán presentarse a las 15:30 horas en la Praza Doutor Vázquez, donde la estación de tren, para iniciar el recorrido a las 16:00 horas y finalizar en la Alameda del Concello. El desfile contará con la animación musical de la Banda de Música de Catoira.