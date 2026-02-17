Mi cuenta

Catoira

Catoira será el primer municipio de Galicia en acoger la obra ‘Bioconstrución’ este domingo

Esta pieza llegará al municipio vikingo antes de iniciar su gira gracias a un acuerdo entre el Concello y la compañía  por utilizar el Auditorio Municipal para los ensayos

Fátima Pérez
17/02/2026 13:38
La obra ‘Bioconstrución’ llegará este domingo a las 19:00 horas con entrada gratuita
La obra 'Bioconstrución' llegará este domingo a las 19:00 horas con entrada gratuita
Cedida
Tal y como prometió el Concello, Catoira será el primer municipio de Galicia en acoger la obra ‘Bioconstrución’ y será este domingo a las 19:00 horas con entrada gratuita.

La obra de teatro llegará al municipio vikingo antes de que la pieza inicie su gira por Galicia gracias a un acuerdo entre el Concello y la compañía ‘Ibuprofeno Teatro’ por utilizar el Auditorio Municipal para los ensayos durante estos últimos meses.

El concejal de Cultura, Raúl Gómez, hizo una llamada a la ciudadanía para que  aprovechen esta oportunidad que -por cuestiones económicas- difícilmente podría llegar a la villa vikinga abierta al público si no hubiera sido por este pacto con la compañía teatral.

La compañía 'Ibuprofeno Teatro' en Catoira

Esta obra se suma a lista de piezas que tuvieron Catoira como primera parada de sus giras, como ‘Reconversión’ o ‘A mel non caduca’, después de aprovechar las instalaciones municipales.

Gómez asegura que el gobierno local quiere convertir Catoira en un lugar de referencia para las empresas de teatro en Galicia ofreciendo todas las facilidades para ensayos y preprodución.

La obra cuenta la historia de una pareja que deja el teatro y marcha a una aldea para emprender con toda la ilusión.

