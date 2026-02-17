Catoira será el primer municipio de Galicia en acoger la obra ‘Bioconstrución’ este domingo

La obra ‘Bioconstrución’ llegará este domingo a las 19:00 horas con entrada gratuita Cedida

Tal y como prometió el Concello, Catoira será el primer municipio de Galicia en acoger la obra ‘Bioconstrución’ y será este domingo a las 19:00 horas con entrada gratuita.

La obra de teatro llegará al municipio vikingo antes de que la pieza inicie su gira por Galicia gracias a un acuerdo entre el Concello y la compañía ‘Ibuprofeno Teatro’ por utilizar el Auditorio Municipal para los ensayos durante estos últimos meses.

El concejal de Cultura, Raúl Gómez, hizo una llamada a la ciudadanía para que aprovechen esta oportunidad que -por cuestiones económicas- difícilmente podría llegar a la villa vikinga abierta al público si no hubiera sido por este pacto con la compañía teatral.

Catoira será el primer municipio de Galicia en acoger la obra 'Bioconstrución' Más información

Esta obra se suma a lista de piezas que tuvieron Catoira como primera parada de sus giras, como ‘Reconversión’ o ‘A mel non caduca’, después de aprovechar las instalaciones municipales.

Gómez asegura que el gobierno local quiere convertir Catoira en un lugar de referencia para las empresas de teatro en Galicia ofreciendo todas las facilidades para ensayos y preprodución.

La obra cuenta la historia de una pareja que deja el teatro y marcha a una aldea para emprender con toda la ilusión.