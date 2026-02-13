Catoira se suma a Moraña y pospone el desfile del Entroido ante la previsión de lluvias

El gran desfile es el evento estrella del Entroido Gonzalo Salgado

Catoira se suma a Moraña y opta por posponer el desfile de Entroido ante la previsión de lluvias pero sin acercar una nueva fecha para su celebración.

Aunque ya habían advertido hace unos días que había posibilidad de posponer la celebración, quisieron esperar casi “hasta o último momento”, para emitir un aviso. Eso sí, tienen claro que hasta que sepan una fecha exacta en la que poder celebrar, no adelantarán nada.

Moraña se anticipa y atrasa el desfile de Entroido mientras otros concellos siguen en duda Más información

Este año el Concello había incluido como novedad un nuevo premio para el paraguas “mellor caracterizado” y por eso buscaban mantener el desfile aunque fuera bajo la lluvia, pero tras el tren de temporales y con la previsión de vientos, el Concello prefiere ser cauto y retrasar el evento por el momento. Aun así, aseguran que se mantendrá el obradoiro de maquillaje mañana por la mañana, en el que recuerdan, “non é necesario inscribirse”.

En la cuerda floja siguen Pontecesures y Cuntis que por el momento aún no han tomado una decisión y esperan que el tiempo pueda darles una pequeña tregua para disfrutar de su Entroido.