Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Catoira

Catoira se suma a Moraña y pospone el desfile del Entroido ante la previsión de lluvias

Por el momento prefieren no adelantar una nueva fecha hasta que puedan confirmar su celebración 

Fátima Pérez
13/02/2026 21:03
El gran desfile es el evento estrella del carnaval vilagarciano
El gran desfile es el evento estrella del Entroido
Gonzalo Salgado
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Catoira se suma a Moraña y opta por posponer el desfile de Entroido ante la previsión de lluvias pero sin acercar una nueva fecha para su celebración.

Aunque ya habían advertido hace unos días que había posibilidad de posponer la celebración, quisieron esperar casi “hasta o último momento”, para emitir un aviso. Eso sí, tienen claro que hasta que sepan una fecha exacta en la que poder celebrar, no adelantarán nada.

Moraña se anticipa y atrasa el desfile de Entroido mientras otros concellos siguen en duda

Más información

Este año el Concello había incluido como novedad un nuevo premio para el paraguas “mellor caracterizado” y por eso buscaban mantener el desfile aunque fuera bajo la lluvia, pero tras el tren de temporales y con la previsión de vientos, el Concello prefiere ser cauto y retrasar el evento por el momento. Aun así, aseguran que se mantendrá el  obradoiro de maquillaje mañana por la mañana, en el que recuerdan, “non é necesario inscribirse”.

En la cuerda floja siguen Pontecesures y Cuntis que por el momento aún no han tomado una decisión y esperan que el tiempo pueda darles una pequeña tregua para disfrutar de su Entroido. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina