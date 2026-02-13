Archivada la denuncia del PSOE contra el gobierno vikingo al no suponer una daño contra los fondos municipales

El alcalde y el portavoz socialista en un Pleno del Concello de Catoira Mónica Ferreirós

El Concello de Catoira asegura que el Tribunal de Cuentas acaba de archivar la denuncia del portavoz del PSOE vikingo, Alberto García, contra el gobierno y el alcalde por la liquidación del presupuesto de 2024.

García presentó a finales de 2025 una denuncia por el incumplimiento de presentar la liquidación de los presupuestos. Además, el socialistas acudió también a la Valedora do Pobo.

Ahora, la consejera de Cuentas, por indicaciones de la Fiscalía, frenó la denuncia que ya estaba en fase preliminar y consideró que no era necesario llevar a cabo ninguna investigación porque tal y como recalcó el Tribunal, no haber presentado la cuenta antes del mes de octubre “non constitúe manifestamente un suposto de responsabilidade contable por alcance ao non desprenderse a existencia dun presunto dano efectivo para os caudais públicos”.

El alcalde, Xoán Castaño, aclaró que García solo está viendo frustrados sus intentos por boicotear el trabajo municipal del gobierno y alertando “de maneira dramática” a los vecinos.

Condenado a devolver 20.000 euros

El alcalde vikingo recuerda que, hasta el momento, García ya perdió las denuncias presentadas contra los cobros de la anterior secretaria, contra las bases para cubrir el puesto de Secretaría-Intervención y se enfrenta a la sentencia del Tribunal de Cuentas que lo condenó a devolver los 20.000 euros por cobrar de manera irregular dinero del Concello mientras ingresaba su pensión.

Castaño se pregunta cómo el grupo municipal del PSOE mantiene como portavoz al señor García, una persona condenada, “por meter a man na caixa”, apunta. Además, lamenta que el Concello también tenga que gastar fondos y recursos para defenderse contra estas acusaciones “sen base”.