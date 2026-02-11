Mi cuenta

Diario de Arousa

Catoira

Catoira solo necesita la cesión de unos terrenos para llevar nuevas calles a la vía Dimo-Coaxe

Fátima Pérez
11/02/2026 08:07
El proyecto de nuevas calles en la carretera provincial Dimo-Coaxe
El proyecto de nuevas calles en la carretera provincial Dimo-Coaxe
Cedida
El Concello de Catoira está pendiente de una última cesión de terrenos para que la Diputación lleve a cabo el proyecto de mejora con nuevas calles en la carretera provincial Dimo-Coaxe (EP-8703). El alcalde, Xoán Castaño, asegura que está en contacto continuo con la comunidad vecinal para dar salida a una actuación considerada “prioritaria” para la villa vikinga.

El regidor nacionalista asegura que este proyecto diseñado para Dimo Coaxe viene ya del año 2017, pero no fue hasta 2019 que se iniciaron los primeros contactos para las cesiones.

Alberto García, portavoz del PSOE de Catoira y exalcalde vikingo

El PSOE exige que el gobierno vikingo suspenda la contratación de la obra de Pedras Miúdas

Castaño asegura también que esta reforma es una necesidad urgente ya que “é prioritario que a estrada teña espazos polos que a veciñanza poida camiñar con seguranza viaria”.

Además, el regidor criticó la actitud del responsable del anterior gobierno, Alberto García, que “non deu ningún paso adiante” y criticó también la posición de García sobre el plan de conexión peatonal del centro con Pedras Miúdas tras pedir la suspensión de la actuación. “O continuo odio e rancor do socialista amosan que sigue obcecado en evitar que o actual goberno leve iniciativas adiante en beneficio da veciñanza”, señala el regidor.

Además, asegura que la tramitación es totalmente correcta según la Secretaría municipal.

