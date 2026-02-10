Mi cuenta

Catoira

El PSOE exige que el gobierno vikingo suspenda la contratación de la obra de Pedras Miúdas

Fátima Pérez
10/02/2026 07:45
Alberto García, portavoz del PSOE de Catoira y exalcalde vikingo
Mónica Ferreirós
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El portavoz del PSOE de Catoira, Alberto García, asegura que el gobierno local no está cumpliendo la Ley para proceder a la contratación de la obra que conectará el centro urbano con Pedras Miúdas y que actualmente está ya en fase de licitación y pide la suspensión cautelar del procedimiento.

García expone que tras un análisis técnico-jurídico del expediente, en el que se ha analizado en detalle la documentación que se ha facilitado el gobierno vikingo se observan indicios fundados de infracción de Contratos del Sector Público por la inexistencia de: acreditación de financiación firme y suficiente; el uso insuficientemente motivado de la tramitación anticipada del gasto; la falta de acreditación de la disponibilidad jurídica de los terrenos afectados; no figura en el expediente el informe de observaciones y reparos de secretaría-intervención; y tampoco existen informes sectoriales necesarios para llevar a cabo la actuación.

Por todo ello, el socialista solicita que se proceda a la suspensión cautelar del procedimiento y a la subsanación de las deficiencias advertidas, antes de que se adjudiquen los trabajos. 

