El PSOE de Catoira exige al gobierno local que invierta en las aceras y carreteras de Dimo

Imagen de archivo de Alberto García Cedida

El grupo municipal del PSOE de Catoira presentó una moción para que el Concello priorice la ejecución de las aceras y la ampliación de las carreteras en la parroquia de Dimo. Los socialistas señalan la necesidad de esta actuación “que afecta directamente á seguridade viaria” en uno de los núcleos de mayor concentración de población del municipio.

Desde el PSOE consideran “un agravio” que esta parroquia que cuenta con un elevado número de vecinos y vecinas continúe sin “un servizo básico” como las aceras. Este partido señala que este proyecto fue una iniciativa impulsada por los socialistas en su anterior etapa y, en la actualidad “non conta coa totalidade da financiación comprometida”. A pesar de eso, critican, el ejecutivo local decidió iniciar el proceso de licitación “sen ter aínda garantidos todos os informes sectoriais”, ni, por ejemplo, la disponibilidad de los terrenos.

Para el PSOE esta decisión evidencia “unha falta de prudencia e rigor na xestión dos recursos públicos”, especialmente, indican, en momentos que existen actuaciones que son prioritarias y tienen un impacto directo en la seguridad de los residentes.

Este grupo de la oposición defiende que la planificación municipal debe responder “ás necesidades reais da veciñanza” y garantizar un equilibrio territorial que evite la discriminación entre las distintas parroquias. En este sentido, los socialistas considera que la seguridad vial y accesible “debe situarse por diante”