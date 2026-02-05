La Diputación concede 50.000 euros a Catoira para reparar el pabellón tras los temporales

El diputado provincial y la directora de Deportes visitan el pabellón municipal de Catoira Cedida

La Diputación de Pontevedra aprueba una ayuda de cerca de 50.000 euros para que el Concello de Catoira repare la cubierta y la entreplanta del pabellón municipal. El gobierno local ya había manifestado hace unos días su urgencia para llevar a cabo estos trabajos después de que el tren de temporales dejara el espacio inutilizado por goteras.

Ahora, con los fondos ya asegurados el Concello podrá sacar a licitación la obra por vía urgente, tal y como tenía previsto, para reabrir estas instalaciones lo antes posible al ser uno de los espacios más utilizados por los y las vecinas del municipio.

En concreto esta ayuda que finalmente concederá el organismo provincial procede del Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas dotado con 8 millones de euros para que municipios de menos de 50.000 habitantes puedan subvencionar proyectos municipales.

Así, tras la petición de urgencia del Concello vikingo el diputado provincial Javier Tourís y la directora de Deportes, Xisela Aranda, visitaron el recinto para conocer de primera mano su estado y anunciar la aprobación de estos recursos.

Los trabajos que se pretenden llevar a cabo en el espacio pasan por sustituir las placas que se llevó el viento, reforzando su fijación, instalar un sistema de renovación de aire, colocar rejas y cierres para controlar el acceso y el uso de material deportivo, entre otros trabajos complementarios.

"Capacidade de resposta"

“Con esta rápida actuación volvemos demostrar a nosa capacidade de resposta ás necesidades dos concellos, especialmente en situacións sobrevidas como as provocadas por fenómenos meteorolóxicos, garantindo que os servizos públicos esenciais poidan manterse”, apuntó Tourís.