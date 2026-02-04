Mi cuenta

Catoira

Catoira celebra el mes de Rosalía este domingo con un espectáculo teatral

Fátima Pérez
04/02/2026 14:45
La obra pertenece a la compañía de teatro Xanela do Maxín
La obra pertenece a la compañía de teatro Xanela do Maxín
Cedida
Catoira celebrará el mes de Rosalía de Castro con la obra ‘Dende Rosalía’ de la compañía de teatro Xanela do Maxín. La cita será este domingo 8 de febrero a las 18:30 horas en la Biblioteca municipal de Catoira y la entrada será gratuita para todos los públicos hasta completar aforo.

El Concello vikingo se suma así al homenaje de la gran poeta Rosalía en su mes de celebración, ya que el próximo 23 de febrero se conmemora la fecha de su nacimiento.

Un recorrido emocional

La pieza teatral ‘Dende Rosalía’ hace un recorrido emocionante por la historia literaria de Galicia de la mano de sus grandes creadoras, desde Rosalía de Castro hasta Francisca Herrera, María Mariño, María Victoria Moreno, Xela Arias y Luísa Villalta. Cada parada permite al espectador descubrir vidas rebeldes, obras luminosas y voces que abrieron camino en Galicia.

Además la pieza combina teatro, poesía, música y pequeñas sorpresas escénicas, hologramas y personajes fantásticos para mostrar que estas mujeres no solo hicieron historia, sino que siguen inspirando a las generaciones más jóvenes.

