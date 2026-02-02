Mi cuenta

Catoira

Catoira pide una respuesta urgente a la Diputación para renovar el tejado del pabellón destruido por el temporal

El Concello vikingo espera que la administración financie la obra para licitar los trabajos y reabrir el espacio

Fátima Pérez
02/02/2026 14:14
El tejado del pabellón municipal tras el paso del temporal
El tejado del pabellón municipal tras el paso del temporal
Cedida
El Concello de Catoira solicita a la Diputación de Pontevedra que acelere el visto bueno del proyecto para renovar el tejado del pabellón municipal a través del Plan de Infraestructuras Deportivas (PEID), después de que el viento de los últimos temporales soltara varias planchas que impiden utilizar el espacio por la lluvia que cae dentro.

El regidor vikingo, Xoán Castaño, espera la aprobación de la administración provincial para garantizar la financiación de los trabajos y poder sacar a licitación la obra por vía urgente.

Exterior del polideportivo municipal

Catoira acondicionará el pabellón municipal para habilitar cuanto antes el nuevo gimnasio

El proyecto se presentó el pasado mes de diciembre ante la Diputación con un presupuesto de 48.995 euros para renovar parte del tejado del pabellón, climatizar, pintar, sustituir falsos techos y luminarias. Sin embargo, si antes era una actuación de importancia, ahora lo es aún más, ya que tal y como apunta el alcalde, “cos fortes ventos da pasada fin de semana, xa se soltaron algunhas das placas que estaban ancoradas de forma precaria”. Por esto mismo el espacio está totalmente inutilizado.

Ante esta situación, el Concello colocó un vallado alrededor del pabellón -ante el riesgo de que se puedan levantar más placas- y suspendió la actividad deportiva en su interior. Por ello requiere de una respuesta rápida de la Diputación para asegurar los fondos de la obra y poder arrancar los trabajos.

Un espacio muy demandado

“Nós temos todo preparado, o proxecto e o procedemento administrativo aberto, á espera do ‘ok’ provincial”, apunta Castaño, quien además destaca esta actuación como una prioridad para el gobierno local ya que es consciente de que es uno de los espacios más utilizados por los y las vecinas, así como por el CPI Progreso de Catoira para las clases de Educación Física y por el Anpa por las tardes.

Este edificio también se utiliza para los entrenamientos de la Sociedade Deportiva Catoira de Fútbol y por el Club de Piragüismo As Torres-Romaría Viquinga.

