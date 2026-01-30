Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Catoira

Catoira mantendrá hoy cerradas sus instalaciones deportivas ante la alerta roja por temporal

A este concello se han sumado otros como Vilagarcía o Sanxenxo que han seguido las mismas medidas de prevención

Fátima Pérez
30/01/2026 13:33
Lluvia vilagarcia
Bolsas de agua, en Vilagarcía 
Gonzalo Salgado
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

Catoira mantendrá cerradas hoy sus instalaciones deportivas municipales ante la alerta roja por fenómenos meteorológicos adversos para evitar riesgos tanto en las propias instalaciones como en los desplazamientos.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) informa ante la presencia de fenómenos meteorológicos adversos y un nivel naranja en la costa y todo el litoral de Galicia. Los expertos apuntan a que la situación continuará en las próximas horas aumentando a nivel rojo (peligro extremo) a partir de las primeras horas de la tarde. Es por esto que muchos Concellos han decidido suspender las actividades en instalaciones deportivas para prevenir incidencias. 

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Fachada de la Audiencia de Pontevedra

Piden 5 años de cárcel para un vecino que iba a preparar una viña con un explosivo casero en Meis
b. y. o salnés
La lonja de Rianxo cuenta con 1.400 metros cuadrados distribuidos en dos plantas y la autorización tiene una vigencia máxima de cuatro años

Portos otorga a la Cofradía de Rianxo una nueva concesión de gestión de la lonja por cuatro años que incluye la bonificación del 90% de las tasas
Chechu López
Imagen del presidente del club, Francisco Soutullo, con representantes de la AECC

El Anduriña SD dona un euro de cada entrada del partido de mañana a la AECC de O Grove
C. Hierro
El presidente de los parquistas, José Luis Villanueva

Los Parquistas de Carril llegan a un acuerdo con la Cofradía de Vilaxoán para vender en su lonja
Olalla Bouza