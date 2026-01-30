Catoira mantendrá hoy cerradas sus instalaciones deportivas ante la alerta roja por temporal

Bolsas de agua, en Vilagarcía Gonzalo Salgado

Catoira mantendrá cerradas hoy sus instalaciones deportivas municipales ante la alerta roja por fenómenos meteorológicos adversos para evitar riesgos tanto en las propias instalaciones como en los desplazamientos.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) informa ante la presencia de fenómenos meteorológicos adversos y un nivel naranja en la costa y todo el litoral de Galicia. Los expertos apuntan a que la situación continuará en las próximas horas aumentando a nivel rojo (peligro extremo) a partir de las primeras horas de la tarde. Es por esto que muchos Concellos han decidido suspender las actividades en instalaciones deportivas para prevenir incidencias.