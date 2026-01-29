Las ‘Tardes de Tertulia’ fueron para Jessica la mejor forma de conocer gente nueva en Catoira

Vecinos y vecinas de Catoira reunidos en las ‘Tardes de Tertulia’ Cedida

Jessica J. Lockhart nació en California (EE.UU.), creció en Pamplona y vivió en ocho países. Hace exactamente dos años se asentó en Catoira pero las dificultades para entablar relaciones de amistad con gente nueva la motivaron a sacar adelante una iniciativa que ahora cumple ya un año: las ‘Tardes de Tertulia’.

“Como tenía ya cierta edad cuando llegué a Catoira me resultaba complicado conocer gente, sobre todo al no ser de aquí, por eso se me ocurrió organizar estas charlas”, cuenta.

Las sesiones se celebran el segundo y último viernes de casa mes a las 18:00 horas y aunque hasta ahora sus miembros se reunían en cafeterías o locales de hostelería, desde mañana lo harán en el Consistorio.

“El Concello de Catoira colaboró conmigo desde el primer momento, pero no podían promocionar la actividad al celebrarse en un negocio privado. Ahora, dadas las dificultades para encontrar un espacio cómodo para continuar nuestras tertulias, el Concello nos ha cedido una sala y cada uno llevará algo para picotear y que nuestras citas sigan siendo amenas y entre amigos”, explica Lockhart.

Aunque estas tertulias salieron a la luz gracias al boca a boca ya cuentan con un total de 20 integrantes. “Hay gente nueva, gente que viene por temporadas, pero la verdad es que tenemos participantes de todas las edades así el grupo también tiene visiones muy diferentes”, cuenta la promotora de esta iniciativa.

Aforo y normas

Sin embargo, también recuerda que es necesario inscribirse para formar parte del grupo, ya que el programa tiene un aforo reducido. “Si el grupo se hace demasiado grande la tertulia puede ser inmanejable”, explica y también por ello la propia Jessica estableció normas de funcionamiento básicas para el correcto desarrollo de las ‘Tardes de Tertulia’. “Si, por ejemplo, alguien no asiste a un total de cinco sesiones y no nos da aviso se le dará de baja porque no queremos que ocupe la plaza de otra persona que sí quiera participar”, aclara.

De fantasmas a temas serios

En cuanto a las temáticas que se ponen sobre la mesa en estas conversaciones “hay de todo”, desde la creencia en fantasmas hasta cuestiones de género. Además, también como parte de la normativa de la agrupación son los propios participantes los que eligen a través de una votación. “Cada tres tertulias renovamos los temas en una votación. Planteamos 12 propuestas y elegimos las tres más votadas”, narra la tertuliana.

Aunque comenzó como una actividad para forjar nuevas amistades y conocer gente en un lugar nuevo, esta iniciativa “está teniendo bastante impacto en la vida de las personas”, según explica Jessica.

Mañana el grupo se reunirá por primera vez en el Consistorio, pero la creadora de las ‘Tardes de Tertulia’ tiene mucha fe en que estas charlas que conectan personas e historias sigan siendo un éxito.