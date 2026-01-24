Mi cuenta

Diario de Arousa

Catoira negocia ser la protagonista de un capítulo de un programa nacional

C. Hierro
24/01/2026 20:26
El alcalde, Xoán Castaño, y el concejal de Turismo, Raú Gómez, en Fitur
El alcalde, Xoán Castaño, y el concejal de Turismo, Raú Gómez, en Fitur
Cedida
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara

Catoira se postula para protagonizar un capítulo monográfico de un programa de la televisión nacional El alcalde, Xoán Castaño, y el concejal de Cultura, Raúl Gómez, se reunieron en Fitur con una productora audiovisual para negociar esta posibilidad.

Según explica el nacionalista, de conseguir cerrar el acuerdo, la emisión de este programa supondría “un grande impacto e repercusión para o concello, que vería a súa imaxe proxectada a unha gran cantidade de público”.

El alcalde destaca que el contacto con la productora televisiva estaba previsto desde hace semanas y que pudo celebrarse gracias a la feria de turismo en Madrid. En este encuentro, Castaño y Gómez mostraron a los responsables del programa las características del municipio y se pusieron a su disposición para colaborar en la producción. Tal y como señalan desde el gobierno local, están previstos nuevos contactos en las próximas semanas para cerrar, finalmente, este acuerdo.

Villa termal

La visita a Fitur del alcalde y concejal de Turismo, señalan, también sirvió para poner en valor el concello como una villa termal, ámbito que, según el gobierno local “hai moita marxe de medrar”.

La intención en un futuro, indican, es promocionar el parque termal de As Lombas, con vistas a su ampliación o a la creación de nuevos espacios en la localidad. Este nuevo punto -que se ubicará cerca del campo de fútbol- ocupará 500 metros cuadrados y contará con un presupuesto de 100.000 euros. El parque estará rodeado de vegetación con el objetivo de fomentar el bienestar de los visitantes.

