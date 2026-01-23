Mi cuenta

Diario de Arousa

Catoira

Una muestra teatral conmemora este domingo la visita de Castelao a Catoira en 1932

Fátima Pérez
23/01/2026 07:20
‘Se pasas pola Baiuca’ a cargo de las Brigadas teatrales de Catoira
‘Se pasas pola Baiuca’ a cargo de las Brigadas teatrales de Catoira
Cedida
El Concello de Catoira conmemorará este domingo el aniversario del discurso que Castelao ofreció en la villa vikinga en 1932. Lo hará por medio de la representación teatral ‘Se pasas pola Baiuca’ a cargo de las Brigadas Teatrales de Catoira, con una pieza original en la que se pone en valor la figura de Alejandro Pérez, dirigente local que sembró el “galeguismo” en el municipio.

La obra se representará en la Baiuca, alrededor del cruceiro, justo en las inmediaciones de la vivienda de Pérez. Será a las 17:00 horas y el Concello advierte que en caso de lluvia la función se trasladará al sábado 31.

Este acto impulsa una programación municipal especial que coincide con la fecha de estancia de Castelao en Catoira, dentro del marco del Año Castelao. “O discurso de Castelao na nosa vila produciuse nun momento chave na defensa dos intereses do noso país. Lembrar ese evento é poñer de manifesto a relevancia da súa figura, que nos empoderou como pobo naquel momento, e que tamén é inspiración para a actividade política actual”, apunta el alcalde, Xoán Castaño.

El montaje teatral de este domingo reflejará la historia de aquel mitin y pondrá el foco en el catoirense Alejandro Pérez, una persona “moi comprometida co país no seu tempo”. Además, la obra también mostrará la historia de las mujeres que pudo haber en el discurso.

Según explica la directora de la pieza Tero Rodríguez, las búsqueda que tuvieron que realizar para preparar esta representación teatral abrieron la puerta a descubrir una historia local desconocida y, “a descubrir vítimas da represión franquista entre a veciñanza local”, subraya.

