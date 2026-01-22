Mi cuenta

Catoira

El PP considera el proyecto del Camiño Real una inversión “pouco prioritaria” para Catoira

Fátima Pérez
22/01/2026 18:25
Portavoz del PP de Catoira, Estefanía Frieiro
Gonzalo Salgado
El grupo municipal del PP de Catoira considera “un investimento desproporcionado e pouco prioritario para as necesidades reais do municipio” el proyecto del Camiño Real. 

El Concello aprobó en Pleno extraordinario este proyecto para conectar el centro de la villa con el Mirador de Abalo con una inversión de 928.622,22 euros financiado con fondos europeos y de la Diputación. Sin embargo, el PP votó en contra ya que considera que esta cantidad se podría destinar a obras y actuaciones que “repercutan de forma directa no día a día dos veciños e veciñas”, como la mejora de calles, servicios básicos o infraestructuras que, dicen, presentan carencias desde hace años.

El grupo popular considera que, aunque la recuperación y puesta en valor del patrimonio natural y cultural es positiva, “non pode facerse á conta de relegar investimentos máis urxentes que afectan á calidade de vida da cidadanía”. Además, insisten en que este proyecto del Camiño Real no responde a una demanda prioritaria ni garantiza un retorno social y económico acorde a su precio. 

El alcalde, por su parte, insiste en recordar que este plan “non cuesta nin un só céntimo al concello e iso demostra que temos iniciantiva”. 

