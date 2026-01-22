Mi cuenta

Diario de Arousa

Catoira

Catoira insiste en que se “cumpra a lei” y que el SAF no suponga un gasto municipal

La Xunta anunció mejoras en su aportación económica pero el gobierno insiste “non pode ser un gasto”

Fátima Pérez
22/01/2026 17:30
El actual primer edil, Xoán Castaño
El alcalde de Catoira, Xoán Castaño
Gonzalo Salgado
El alcalde de Catoira, Xoán Castaño, insiste “queremos que o Estado e a Xunta cumpra a lei”. Esta fue la respuesta del regidor ante la última iniciativa de la Xunta de Galicia en la que señaló que aumentarían progresivamente las aportaciones al Servizo de Atención ao Fogar (SAF) hasta llegar a los 18 euros por hora en 2028. En concreto pasará de financiar de los 12 euros la hora, a los 16 euros en 2026; 17 euros en 2027 y 18 en 2028.

El alcalde vikingo manifestó hace un par de semanas su intención de solicitar a la Xunta la financiación integral del SAF ya que aseguró que el gobierno local tuvo que incrementar en más de un 55% los fondos municipales que destina a esta prestación para garantizar su calidad, pasando de los 230.000 euros a los 360.000.

El SAF, un coste municipal

“Nos o único que queremos é que un servizo que por lei ten que estar financiado tanto polo goberno autonómico como polo Goberno estatal se cumpra e o que non pode ser é que ao concello de Catoira lle siga custando cartos manter esta asistencia”, apunta Castaño, sobre un servicio que en el municipio tiene un coste de unos 22 euros la hora

Aunque el de Catoira no es el único concello que atraviesa esta situación sí es de los últimos que, en la comarca de Ulla-Umia, ha manifestado su disgusto por el coste que este servicio supone para las arcas municipales.

Por su parte, la oposición de Moraña (PSOE y BNG) también ha manifestado su desacuerdo al conocer los presupuestos de 2026 y el aumento del precio en el SAF, algo que entienden para conservar la prestación, pero que consideran también responsabilidad de la Xunta.

