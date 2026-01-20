Catoira apuesta por el termalismo y llevará a Fitur su futuro parque de As Lombas

Imagen del futuro proyecto termal que se prevé llevar a cabo en el municipio vikingo Cedida

Catoira se promocionará esta semana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra en Madrid, como integrante de la Red de Villas Termales y como parte del geodestino Mar de Santiago, un itinerario que abarca también Vilanova, Valga y Pontecesures. El objetivo del gobierno vikingo es poner en valor el futuro parque termal de As Lombas.

Este espacio que el concello pretende instalar próximamente en las inmediaciones del campo de fútbol ocupará aproximadamente unos 500 metros cuadrados y contará con una inversión de 100.000 euros.

En total Catoira participará en dos presentaciones, una el jueves 22 de enero a las 13:20 horas dentro de la promoción del geodestino Mar de Santiago, y otra el viernes 23 a las 10:30 horas dentro de la propuesta de la Red de Villas Termales.

Así pues, el alcalde, Xoán Castaño, y el primer teniente de alcalde y concejal de Cultura, Raúl Gómez, viajarán a Madrid para participar en estas actividades del Fitur, donde también se pondrá el foco en la Romaría Vikinga, una festividad que celebra la historia y cultura nórdica de Galicia, y en el Centro de Activación Cultural Torres do Oeste (Cacto), un espacio dedicado a preservar y promover la presencia vikinga en Galicia.