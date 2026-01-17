El Entroido de Catoira incrementa la cuantía de sus premios y suma dos nuevas categorías

El desfile de Entroido de Catoira en su pasada edición Cedida

Catoira suma novedades en su Entroido 2026 incrementando los premios del desfile del domingo día 15 -que ascenderán a 2.925 euros-, y sumando dos nuevas categorías: el paraguas mejor caracterizado y los ‘choqueiros’.

En cuanto a los premios: para las comparsas se destinarán 1.750 euros; el primer premio subirá 150 euros con respecto a la edición anterior y volverá a haber gratificaciones de 100 euros para cada una de las cinco primeras comparsas en inscribirse. Para los disfraces individuales y de grupo se sumarán otros 1.175 euros.

El Concello decidió que el desfile se celebre en la calle aunque llueva, siempre y cuando la previsión lo permita, por ello la segunda novedad es la introducción de dos nuevas categorías premiadas. La primera será para el paraguas mejor caracterizado acorde con los disfraces, tanto en las comparsas como en el resto de inscritos, con un premio de 200 euros. En segundo lugar, este año también se quiere recuperar la tradición de los “choqueiros”, disfraces tradicionales de Catoira, para los que habrá tres premios de 75 euros cada uno.

Por último también habrá mención especial para el mejor disfraz casero y para el grupo con más gente disfrazada.