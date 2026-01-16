Mi cuenta

Catoira 

El PSOE acusa al alcalde vikingo de “censurar” en el Pleno una moción sobre la economía local

El portavoz socialista asegura que el regidor la impidió de manera consciente y calculadora

Fátima Pérez
16/01/2026 20:40
Alberto García, portavoz del PSOE de Catoira y exalcalde vikingo
Alberto García, portavoz del PSOE de Catoira y exalcalde vikingo
Mónica Ferreirós


El portavoz del PSOE de Catoira, Alberto García, acusa al alcalde, Xoán Castaño, de “censurar” una moción registrada en plazo que los socialistas llevaron a Pleno sobre la situación económica del Concello.

García asegura que el regidor vikingo impidió esta moción de manera consciente y calculadora a pesar de estar legalmente obligado de llevar ante la Corporación la modificación presupuestaria necesaria para regular el déficit municipal. En total habla de 473.119 euros que deberán ser recortados de las partidas municipales.

“É un ataque directo á democracia local e unha mostra máis do seu desprezo pola transparencia”, denuncia García.

Se trata de otra denuncia pública más de los socialistas al gobierno vikingo ante lo que consideran “ocultación de información pública”. De hecho, García recuerda que la situación es tan extrema que tuvo que recurrir a la Valedora do Poco en más de una ocasión .

El portavoz socialista también trasladó todas estas denuncias  al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, solicitando que obligue al alcalde a publicar de inmediato la liquidación del presupuesto de 2024 y la cuenta general, con todos sus anexos.

