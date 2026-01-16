El PSOE acusa al alcalde vikingo de “censurar” en el Pleno una moción sobre la economía local

Alberto García, portavoz del PSOE de Catoira y exalcalde vikingo Mónica Ferreirós

El portavoz del PSOE de Catoira, Alberto García, acusa al alcalde, Xoán Castaño, de “censurar” una moción registrada en plazo que los socialistas llevaron a Pleno sobre la situación económica del Concello.

García asegura que el regidor vikingo impidió esta moción de manera consciente y calculadora a pesar de estar legalmente obligado de llevar ante la Corporación la modificación presupuestaria necesaria para regular el déficit municipal. En total habla de 473.119 euros que deberán ser recortados de las partidas municipales.

“É un ataque directo á democracia local e unha mostra máis do seu desprezo pola transparencia”, denuncia García.

Se trata de otra denuncia pública más de los socialistas al gobierno vikingo ante lo que consideran “ocultación de información pública”. De hecho, García recuerda que la situación es tan extrema que tuvo que recurrir a la Valedora do Poco en más de una ocasión .

El portavoz socialista también trasladó todas estas denuncias al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, solicitando que obligue al alcalde a publicar de inmediato la liquidación del presupuesto de 2024 y la cuenta general, con todos sus anexos.