Diario de Arousa

Catoira 

La tapería vikinga Oasis cierra sus puertas con un relevo generacional que se niega a ser autónomo

Tras más de tres décadas de hostelería en Gondar, este local echa el cierre entre lágrimas por la jubilación de sus propietarios

Fátima Pérez
08/01/2026 20:00
Fiesta de despedida en la tapería Oasis
Fiesta de despedida en la tapería Oasis
Cedida
La tapería Oasis cierra sus puertas en Catoira después de 34 años de historia, pero con un relevo generacional que se niega a asumir las condiciones de autónomos en España.

Este local, ubicado en la Estrada Baiuca a Gondar, llevaba más de tres décadas ofreciendo sus populares chipirones o su tradicional bocadillo especial de la casa. Los años y la cercanía de sus propietarios lo habían convertido en un espacio de referencia en el lugar de la parroquia de Dimo. Tanto así que muchas personas de la zona ya han manifestado en redes sociales su pena tras el anuncio de esta despedida por jubilación. “Grazas pola atención tan amable que sempre sentimos”, escribían. “Grazas por formar para sempre parte da historia de Catoira”, apuntaban también expresando sus mejores deseos para una familia a la que sin duda “se vai botar de menos”.

El cierre llega con la jubilación

Araceli Touriño, hija de los propietarios del local, lleva toda la vida trabajando con su familia en el Oasis, pero ahora tiene claro que con la jubilación de sus padres no quiere hacerse cargo del negocio por la presión que soportan los autónomos en España. “Neste país os autónomos non temos moitos dereitos. Eu levo con eles toda a vida pero agora decidín que non quero ser autónoma porque cada vez trátannos peor e quítannos máis dereitos”, contaba.

Despedidas entre llantos en Catoira
Despedidas entre llantos en Catoira
Cedida

Touriño aseguraba también que la tapería funcionaba “o 300 por cen”, pero insistía “as novas xeracións da familia non queremos que nos rouben”.

Ante esta realidad el pasado 4 de enero celebraron una fiesta de despedida para bajar la verja de una historia familiar que ponía punto y final en Catoira. “Fixemos unha gran festa na que non collía dentro máis xente”, explicaba Touriño emocionada ante una memorable despedida.

