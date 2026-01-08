Catoira exige que la Xunta asuma el coste total del SAF para no condicionar la economía vikinga

El alcalde, Xoán Castaño, tiene claro que se trata de un servicio esencial para la ciudadanía vikinga Cedida

El Concello de Catoira solicitará a la Xunta que financie íntegramente el Servizo de Atención ao Fogar (SAF) al considerar que condiciona la economía vikinga. El alcalde, Xoán Castaño, asegura que el gobierno local tuvo que incrementar en más de un 55% los fondos municipales que destina a la prestación para garantizar su calidad. Además, aclara que de los 230.000 euros que se destinaban antes de su mandato, ahora la cifra supera los 360.000 euros.

Castaño tiene claro que se trata de un servicio esencial para la ciudadanía, motivo por el que asumió este aumento del gasto para su mejora, pero considera que el SAF “debería ser financiada ao 100% pola Xunta e o Estado, polo que a nosa obriga é reclamar o seu financiamento para que o Concello quede liberado dese custe”, apunta.

El regidor explica que el modelo actual del SAF está infrafinanciado por la Xunta obligando a los concellos a asumir un gasto que pone el peligro la estabilidad financiera municipal.

Según apunta Castaño para Catoira el SAF tiene un coste anual de más de 360.000 euros, prestando más de 15.000 horas anuales. De ese coste la Xunta acercaría solo 168.000 euros.