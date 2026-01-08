Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Catoira 

Catoira exige que la Xunta asuma el coste total del SAF para no condicionar la economía vikinga

El gobierno local considera este servicio como esencial por ello pasó de destinar 230.000 euros a supera los 360.000 

Fátima Pérez
08/01/2026 19:30
El alcalde, Xoán Castaño, tiene claro que se trata de un servicio esencial para la ciudadanía vikinga
El alcalde, Xoán Castaño, tiene claro que se trata de un servicio esencial para la ciudadanía vikinga
Cedida
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

El Concello de Catoira solicitará a la Xunta que financie íntegramente el Servizo de Atención ao Fogar (SAF) al considerar que condiciona la economía vikinga. El alcalde, Xoán Castaño, asegura que el gobierno local tuvo que incrementar en más de un 55% los fondos municipales que destina a la prestación para garantizar su calidad. Además, aclara que de los 230.000 euros que se destinaban antes de su mandato, ahora la cifra supera los 360.000 euros.

Castaño tiene claro que se trata de un servicio esencial para la ciudadanía, motivo por el que asumió este aumento del gasto para su mejora, pero considera que el SAF “debería ser financiada ao 100% pola Xunta e o Estado, polo que a nosa obriga é reclamar o seu financiamento para que o Concello quede liberado dese custe”, apunta.

El regidor explica que el modelo actual del SAF está infrafinanciado por la Xunta obligando a los concellos a asumir un gasto que pone el peligro la estabilidad financiera municipal.

Según apunta Castaño para Catoira el SAF tiene un coste anual de más de 360.000 euros, prestando más de 15.000 horas anuales. De ese coste la Xunta acercaría solo 168.000 euros.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Adri Rodríguez celebra un gol anotado en la primera fase

Galicia se medirá a Asturias en la Fase Intermedia de la Copa UEFA
María Caldas
Fiesta de despedida en la tapería Oasis

La tapería vikinga Oasis cierra sus puertas con un relevo generacional que se niega a ser autónomo
Fátima Pérez
Infografía sobre la campaña publicitaria

“Será por viños”: la Xunta presume de la tradición y diversidad vitivinícola
A. Louro
La alcaldesa María Sampedro y el presidente de la Asociación de Empresarios de Ribeira, Francisco Martínez, presentaron el cartel de la campaña de Navidad de la patronal

La Asociación de Empresarios de Ribeira reparte 2.000 euros en vales de compra en el último sorteo de la campaña de Navidad
Redacción