Catoira 

En Catoira los Reyes Magos cambiarán sus camellos por drakkars en la cabalgata vikinga

El Concello reivindica así uno de sus sellos de identidad y anima a niños y niños a caracterizarse de vikingos para la ocasión

Fátima Pérez
03/01/2026 17:54
Un drakkar vikingo que llevará a los Reyes Magos de Oriente en esta cabalgata
Un drakkar vikingo que llevará a los Reyes Magos de Oriente en esta cabalgata
Cedida
Los Reyes Magos llegarán el lunes a Catoira en uno de los drakkars municipales, el Ardglass, y harán su tradicional cabalgata por la villa montados en otro barco vikingo decorado para la ocasión.

El Concello quiere reivindicar así uno de los principales signos de identidad también en Navidad y, como ya hizo el año pasado, invita a todos los niños y niñas a ir caracterizados de vikingos al desfile, que finalizará con una chocolatada gratuita en la Alameda, o en el Multiusos en caso de lluvia.

Cabalgata desde las 17:00 horas

Según explica el alcalde, Xoán Castaño, sus Majestades llegarán sobre las 17:00 horasn al muelle de la Alameda de las Torres. Allí serán recibidos por el equipo de gobierno.

Después se montarán en otro barco vikingo para recorrer las calles de la villa gracias a un remolque. Como cada año desfilarán saludando y repartiendo caramelos que serán aptos para personas celíacas, diabéticas y con intolerancias.

Al finalizar el desfile, los Reyes atenderán a todos las personas que quieran entregar sus cartas mientras la fiesta estará asegurada con una chocolatada gratuita y la ambientación musical de las Pandereteiras Muíños do Vento. 

