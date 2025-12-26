Mi cuenta

Catoira

El PSOE de Catoira acude de nuevo a la Valedora do Pobo para exigir "transparencia" al gobierno local

Fátima Pérez
26/12/2025 08:24
Alberto García, portavoz del PSOE de Catoira y exalcalde vikingo
Alberto García, portavoz del PSOE de Catoira y exalcalde vikingo
Mónica Ferreirós
El Grupo Municipal del PSOE de Catoira trasladará nuevamente a la Valedora do Pobo el incumplimiento del alcalde vikingo, Xoán Castaño, de su obligación legal de facilitar a la oposición información de relevancia municipal y económica. Los socialistas aseguran que a día de hoy, 14 peticiones continúan sin respuesta.

Entre las solicitudes pendientes se encuentran las copias de facturas, actas de la Junta de Gobierno, documentación de la liquidación presupuestaria de 2024 o datos sobre obligaciones pendientes de pago. A estos expedientes se suman cuestiones de interés estratégico para el municipio, como el acuerdo de colaboración con la Agencia Turismo de Galicia para la rehabilitación de las Torres de Oeste o el requerimiento de Augas de Galicia sobre las medidas necesarias para el correcto funcionamiento de la EDAR.

La Valedora do Pobo admitió a trámite la queja presentada por el portavoz socialista, Alberto García, al constatar indicios de vulneración del derecho de acceso a la información pública. La institución requirió al alcalde en octubre que, en el plazo de 15 días, facilitase la información solicitada desde mayo. Sin embargo, según apunta García, el Concello no atendió el requerimiento y mantiene silencio administrativo “dificultando o labor da oposición e comprometendo a transparencia municipal”.

