Diario de Arousa

Catoira

Catoira destinará 25.805 euros a mantener en buen estado el Club de Piragüismo

Fátima Pérez
26/12/2025 17:30
Club de Piragüismo As Torres
Club de Piragüismo As Torres
Cedida
El Concello de Catoira aprueba una importante reforma en las instalaciones del Club de Piragüismo As Torres valorada en 25.805 euros. Esta actuación se une a otras iniciativas recientes como la mejora de los vestuarios en el campo de fútbol de As Lombas, así como en las pistas de tenis y pádel, además de la compra de material deportivo.

“O noso obxectivo é que as instalacións estean en boas condicións para a práctica deportiva”, subraya el alcalde, Xoán Castaño.

Los trabajos previstos

La reforma de las instalaciones de piragüismo contempla diversas actuaciones de mantenimiento, así como mejoras de acceso, térmicas y de salubridad. Se contempla  por lo tanto la renovación del pavimento en la zona de duchas y vestuario para instalar un nuevo revestimiento antideslizante. También se sustituirá un inodoro y se cambiarán los biombos de vidrio que dividen la zona de duchas del vestuario masculino. En el vestuario femenino también se renovará el pavimento en la zona de duchas y se cambiará la puerta de acceso del primero.

Campo Municipal de Fútbol de As Lombas

Catoira continuará acondicionando el campo de As Lombas con una nueva reforma en sus vestuarios

Más información

En el espacio de actividad deportiva se sanearán los techos del módulo abovedado y en el módulo del gimnasio se sustituirán los paneles de vidrio rotos. También se impermeabilizará el soportal de acceso.

En cuanto a la accesibilidad, se construirá una rampa en el espacio exterior cubierto, permitiendo un mejor manejo de las piraguas.

Asimismo, se prevé la adquisición de una embarcación tipo C1 que enriquecerá la dotación del club, ya mejorada el año pasado con varias canoas y kayaks que están a disposición pública en las instalaciones vikingas.

El Concello vikingo decidió priorizar esta actuación presentándola al Plan de Infraestructuras Provincial  para conseguir el presupuesto necesario, que asciende a más de 25.800 euros. 

