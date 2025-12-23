Mi cuenta

Diario de Arousa

Catoira 

Catoira continuará acondicionando el campo de As Lombas con una nueva reforma en sus vestuarios

El plan de obra, que supera los 37.000 euros, está redactado pero requiere de aprobación para su licitación 

Fátima Pérez
23/12/2025 18:37
Campo Municipal de Fútbol de As Lombas
Campo Municipal de Fútbol de As Lombas
Cedida
El Concello de Catoira reformará íntegramente los vestuarios del campo de fútbol de As Lombas en una nueva actuación que se suma a las obras ya realizadas en el último año para crear un vestuario mixto, nuevos aseos para el público, nueva iluminación o mejoras de eficiencia energética.

El Concello ya tiene redactado el proyecto con un presupuesto que superará los 37.000 euros y se incluirá en el Plan de Infraestructuras Deportivas (PEID) provincial. Para realizar las obras será necesaria la aprobación de este plan de obra y la concesión de la subvención. Después se iniciarán los trámites administrativos y se procederá a la licitación.

¿Qué contemplan las obras?

Entre las mejoras está la renovación del pavimento, se pintarán las paredes interiores, se sustituirán los inodoros, se renovará la fontanería, se sustituirán puertas interiores y ventanas que tienen bajas prestaciones térmicas y se adquirirán balones de fútbol oficiales de la Federación Gallega.

“Con esta última mellora vai quedar un campo modernizado, saneado e de calidade, unhas instalacións cómodas e espectaculares que deixarán atrás o deterioro dos vestiarios que están a padecer tanto o equipo local como os visitantes, que teñen que apañarse con espazos antihixiénicos que, ademais, dan moi mala imaxe”, apunta el alcalde, Xoán Castaño.

