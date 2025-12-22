Una empresa destinada a la arquitectura trasladará sus instalaciones al parque vikingo

La nave estará equipada con maquinaria de última generación Cedida

El parque empresarial de Catoira acogerá a la empresa Woodenarchitecture desde 2026, compañía que instalará una nave de 7.081 metros cuadrados repartidos en cuatro parcelas.

La empresa que trasladará sus instalaciones al parque vikingo prevé iniciar su actividad en noviembre de 2026. Allí instalará una nave equipada con maquinaria de última generación y sistemas de robotización, adaptados a las tecnologías más punteras del sector.

Woodenarchitecture trabaja la madera aplicada a la arquitectura singular y al sector contract, combinando diseño, gestión integral de proyectos, fabricación e instalación. Especializada en hoteles y viviendas de lujo, la firma también realiza proyectos para restaurantes, tiendas, centros de exposiciones y museos. Desde 1998, ha desarrollado proyectos en Europa, Oriente Medio y África, consolidándose en el mercado internacional.

El traslado al parque empresarial de Catoira y la inversión en nuevas instalaciones refuerzan la apuesta de la compañía por la innovación, la internacionalización y el crecimiento sostenible.

Afianzada en Vilanova

Por su parte, la empresa Text Gestión Energética, presente en el parque empresarial de Vilanova desde hace cuatro años, ha ejercido la opción de compra sobre la parcela de 2.992 metros cuadrados adquirida en 2021 en derecho de superficie. Esta operación permite a la empresa consolidar su presencia en el parque.

Estos cambios ayudan a convertir Galicia en destino clave para implantar de empresas.