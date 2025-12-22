Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Catoira

Una empresa destinada a la arquitectura trasladará sus instalaciones al parque vikingo

La nave de 7.081 metros cuadrados repartidos en cuatro parcelas podría iniciar su actividad en noviembre del 2026

Fátima Pérez
22/12/2025 19:30
La nave estará equipada con maquinaria de última generación
La nave estará equipada con maquinaria de última generación
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

El parque empresarial de Catoira acogerá a la empresa Woodenarchitecture desde 2026, compañía que instalará una nave de 7.081 metros cuadrados repartidos en cuatro parcelas.

La empresa que trasladará sus instalaciones al parque vikingo prevé iniciar su actividad en noviembre de 2026. Allí instalará una nave equipada con maquinaria de última generación y sistemas de robotización, adaptados a las tecnologías más punteras del sector.

Woodenarchitecture trabaja la madera aplicada a la arquitectura singular y al sector contract, combinando diseño, gestión integral de proyectos, fabricación e instalación. Especializada en hoteles y viviendas de lujo, la firma también realiza proyectos para restaurantes, tiendas, centros de exposiciones y museos. Desde 1998, ha desarrollado proyectos en Europa, Oriente Medio y África, consolidándose en el mercado internacional.

El traslado al parque empresarial de Catoira y la inversión en nuevas instalaciones refuerzan la apuesta de la compañía por la innovación, la internacionalización y el crecimiento sostenible.

Afianzada en Vilanova

Por su parte, la empresa Text Gestión Energética, presente en el parque empresarial de Vilanova desde hace cuatro años, ha ejercido la opción de compra sobre la parcela de 2.992 metros cuadrados adquirida en 2021 en derecho de superficie. Esta operación permite a la empresa consolidar su presencia en el parque.

Estos cambios ayudan a convertir Galicia en destino clave para implantar de empresas. 

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Ana Peleteiro comentó la anécdota en su cuenta de TikTok

La cafetería de Ana Peleteiro, en Ribeira, se queda a un solo número del Gordo
Fátima Frieiro
El Ribadumia cayó en el duelo directo por el liderato mientras que, el San Martín superó al Arcade y se acerca al play-off

El Ribadumia cae pero mantiene el liderato y la lucha por la permanencia se aprieta
Carlos Paz
Manuel Núñez y Cristina Allo volvieron a descorchar hoy champán en una racha que, desde 2021, riega de millones la localidad insular en Navidad o Reyes

Un Tercero, dos Quintos y una terminación dejan más 468.000 euros en A Illa
Beni Yáñez
El ideal gallego

Ribeira aplaza la celebración del ‘Nadal nas parroquias’ en Castiñeiras al 4 de enero
Sandra Rey