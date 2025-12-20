El PSOE critica la decisión del gobierno local de subir el IBI y “golpear” los bolsillos vikingos

El portavoz socialista, Alberto García D.A.

El PSOE de Catoira denuncia que el alcalde haya aprobado en un Pleno extraordinario una batería de subidas fiscales que “golpearán” los bolsillos de la ciudadanía.

Los socialistas lamentan que el gobierno local haya podido sacar adelante el incremento del IBI, del impuesto de circulación y de otras 22 tasas municipales, “medidas que o propio alcalde coñecía desde o mes de abril e que xa enviara a Facenda ás agachadas para intentar tapar o que o grupo socialista cualifica como un desastre económico de proporcións históricas”, apunta el portavoz socialista, Alberto García.

El PSOE cree que existen otras alternativas de gestión y considera que el regidor vikingo está culpando a terceros de un endeudamiento que “el mesmo incrementou en 850.000 euros nun só ano”.

El grupo socialista reclama al alcalde de Catoira que explique a la ciudadanía el contenido del último Decreto aprobado por el que se aplicará un incremento del tipo de gravamen del IBI urbano del 0,60 al 0,70, así como otras medidas relativas a los ingresos públicos.