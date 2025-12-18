Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Catoira 

Catoira logra una prórroga de diez años para liquidar su deuda bancaria de más de tres millones

Esta medida permite reducir las cuotas anuales a pagar y liberar fondos para actuaciones en el municipio

Fátima Pérez
18/12/2025 22:07
Xoán Castaño, alcalde de Catoira
Xoán Castaño, alcalde de Catoira
GonzaloSalgado
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina

El Concello de Catoira consigue diez años más de plazo para pagar su deuda bancaria que ascienden a más de 3.230.000 euros y que ahora podrá cancelarse en 2060.

Esta medida, que fue aprobada en un Pleno extraordinario, permite reducir las cuotas anuales a pagar y por tanto liberar fondos para actuaciones e inversiones necesarias en el municipio.

El alcalde, Xoán Castaño, explicó cómo su gobierno decidió solicitar la reestructuración como una medida para sanear la “nefasta” situación económica heredada del gobierno socialista encabezado por Alberto García en el último mandato.

“Este goberno está a xestionar e arranxar o problemático estado das contas municipais dos mandatos anteriores con medidas sustentables, pero é necesario traballar día a día sen agardar milagres”, apuntó Castaño.

Además el propio regidor quiso dejar claro que el Concello vikingo arrastra dos créditos solicitados por el anterior mandatario del grupo socialista, uno con Banco Sabadell y otro con La Caixa, que, en total, ascienden a más de tres millones de euros.

Hacienda aprobó la prórroga

El Concello solicitó la dilatación de los créditos al Fondo de Financiación de Entidades Locales del Ministerio de Hacienda la pasada primavera y fue aprobado por el departamento estatal porque el gobierno local tiene un plan de sostenibilidad financiera en vigor y existe compromiso de pago de los créditos y de mejora económica a medio plazo. 

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Fernández, en una imagen de archivo durante la pasada campaña

El BNG suspende de militancia a un concejal de Moraña acusado de violencia machista
Europa Press
El equipo del Club Atletismo Cuntis en el Campeonato de España

Patricia Simón se alza con el bronce el O Barco
Carlos Paz
El grupo socialista, durante la celebración de un Pleno

El PSOE acusa al gobierno vilanovés de “facer só promesas” y “nada de obras” en proyectos fantasma
Redacción
Un momento de las intervenciones

Mar explora mejoras y acciones para la restauración de los bancos marisqueros
b. y. o salnés