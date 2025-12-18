Catoira logra una prórroga de diez años para liquidar su deuda bancaria de más de tres millones

Xoán Castaño, alcalde de Catoira GonzaloSalgado

El Concello de Catoira consigue diez años más de plazo para pagar su deuda bancaria que ascienden a más de 3.230.000 euros y que ahora podrá cancelarse en 2060.

Esta medida, que fue aprobada en un Pleno extraordinario, permite reducir las cuotas anuales a pagar y por tanto liberar fondos para actuaciones e inversiones necesarias en el municipio.

El alcalde, Xoán Castaño, explicó cómo su gobierno decidió solicitar la reestructuración como una medida para sanear la “nefasta” situación económica heredada del gobierno socialista encabezado por Alberto García en el último mandato.

“Este goberno está a xestionar e arranxar o problemático estado das contas municipais dos mandatos anteriores con medidas sustentables, pero é necesario traballar día a día sen agardar milagres”, apuntó Castaño.

Además el propio regidor quiso dejar claro que el Concello vikingo arrastra dos créditos solicitados por el anterior mandatario del grupo socialista, uno con Banco Sabadell y otro con La Caixa, que, en total, ascienden a más de tres millones de euros.

Hacienda aprobó la prórroga

El Concello solicitó la dilatación de los créditos al Fondo de Financiación de Entidades Locales del Ministerio de Hacienda la pasada primavera y fue aprobado por el departamento estatal porque el gobierno local tiene un plan de sostenibilidad financiera en vigor y existe compromiso de pago de los créditos y de mejora económica a medio plazo.