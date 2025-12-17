Mi cuenta

Diario de Arousa

Catoira

El PSOE de Catoira solicitará al gobierno detalles de la actuación en la EDAR tras las sanciones de Augas

Fátima Pérez
17/12/2025 07:28
Estación depuradora de aguas residuales de Catoira
Estación depuradora de aguas residuales de Catoira
Cedida
El portavoz del Grupo Municipal Socialista de Catoira, Alberto García, solicitará al gobierno local información detallada sobre las actuaciones previstas en la EDAR municipal tras el requerimiento de Augas de Galicia y las sanciones por las deficiencias detectadas.

García mostró su asombro ante la inversión de 26.400 euros que anunció el Concello y que considera “un parche de feira para unha instalación que leva dous anos pedindo socorro”, y aclara que la reparación de la EDAR requiere de un presupuesto que ronde los 200.000 euros.

El portavoz socialista subrayó que la EDAR funcionaba con “exemplaridade” bajo el anterior gobierno, pero el actual ejecutivo la llevó a un estado crítico “por deixadez”.

Además, para el portavoz socialista esta situación evidencia “a nula sensibilidade ambiental do alcalde e da súa concelleira responsable”, quien además es portavoz del colectivo ecologista local.

“Resulta incomprensible que quen se presentaba como defensora do medio ambiente garde silencio agora que os verquidos chegan directamente ao rio Ulla”, denunció Alberto García.

