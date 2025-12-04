Mi cuenta

Diario de Arousa

Catoira

Un nido de velutinas impide a Dimo unirse al 4° aniversario del toque manual de campanas

Esta actividad tradicional ha sido reconocida como patrimonio cultural inmaterial de la Unesco 

Fátima Pérez
04/12/2025 15:00
Campanario de la parroquia de Dimo
Campanario de la parroquia de Dimo
Cedida
El campanero de la parroquia de Dimo, en Catoira, Alberto Castro, denuncia la presencia de un nido de velutinas instalado que le impedirá celebrar este sábado, 6 de diciembre, el 4° aniversario del toque manual de campanas. 

Se trata de una actividad patrimonio cultural inmaterial de la Unesco desde hace 3 años, y por ello los campaneros Fernando Rial y Xosé Manuel Castro tocaran a las 12:00 horas en la Iglesia de Santa Eulalia en la parroquia de Oeste para rendir homenaje a esta tradición. 

Castro, en cambio, no podrá hacerlo. Aunque ya dio aviso a las Xunta, todavía no lo han podido solucionar y el campanero asegura que con la vibración de las campanas las velutinas se acercan aún más y puede llegar a ser peligroso. 

