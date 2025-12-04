Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Catoira 

Catoira será el primer municipio de Galicia en acoger la obra 'Bioconstrución'

La compañía ensayará en el Auditorio municipal y como retribución exhibirá el preestreno en el municipio vikingo en febrero 

Fátima Pérez
04/12/2025 23:05
La compañía 'Ibuprofeno Teatro' en Catoira
La compañía 'Ibuprofeno Teatro' en Catoira
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

Catoira será el primer municipio de Galicia que acoja la representación de la obra 'Bioconstrución' como contraprestación por la cesión del Auditorio municipal a la compañía Ibuprofeno Teatro. Esta estará trabajando durante tres meses en Catoira para el preestreno que será en el mes de febrero. 

Así lo confirmó el concejal de Cultura, Raúl Gómez, tras cerrar el acuerdo con la compañía confirmando que la villa vikinga será el escenario del primer pase público de la pieza. El teatro cuenta la historia de una pareja que dejó el teatro y marchó hacia la aldea de un lugar remoto para emprender su nuevo proyecto de vida. 

0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Ángeles Cores y su hija y sucesora en la presidencia de Cruz Roja Ribeira participaron en la presentación de un festival solidario junto a María Rey, Alicia González, Esperanza Codesido, Manola Valiño y Moncha y Teresa Sampedro

Ángeles Cores deja de presidir la asamblea local de Cruz Roja de Ribeira después de dos décadas y la releva su hija, Ángeles Mera
Chechu López
Gabri Palmás, con siete goles, es el máximo goleador de Tercera empatado con el futbolista del Lugo B Aday

“El que gane el domingo no va a ser ya campeón, queda mucho”
Gonzalo Sánchez
Ensayos de cara al festival de bandas de la localidad

El Concurso de Novos Intérpretes Jorge Domínguez repartirá lotes de material musical
b. y. o salnés
El presidente de la Mancomunidade, David Castro, y el gerente, José Ramón García Guinarte, anunciaron las inversiones en una rueda de prensa

La ampliación de la ETAP de Treviscoso costará 5,3 millones y la Xunta financiará el 80%
A. Louro