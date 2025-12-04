Catoira será el primer municipio de Galicia en acoger la obra 'Bioconstrución'

La compañía 'Ibuprofeno Teatro' en Catoira Cedida

Catoira será el primer municipio de Galicia que acoja la representación de la obra 'Bioconstrución' como contraprestación por la cesión del Auditorio municipal a la compañía Ibuprofeno Teatro. Esta estará trabajando durante tres meses en Catoira para el preestreno que será en el mes de febrero.

Así lo confirmó el concejal de Cultura, Raúl Gómez, tras cerrar el acuerdo con la compañía confirmando que la villa vikinga será el escenario del primer pase público de la pieza. El teatro cuenta la historia de una pareja que dejó el teatro y marchó hacia la aldea de un lugar remoto para emprender su nuevo proyecto de vida.