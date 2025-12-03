Catoira critica los retrasos de la Diputación en las mejoras de la carretera que une Dimo y Coaxe

El alcalde revisando los tramos en obras de la EP-8703 Cedida

El alcalde de Catoira, Xoán Castaño, denuncia retrasos en las obras de mejora de la carretera provincial EP-8703 Dimo-Coaxe y advierte que tardará más de 15 años si la Diputación de Pontevedra continúa ese ritmo.

El regidor critica que solo se estén construyendo 185 metros de cunetas transitables de los 3,3 kilómetros que tiene la vía. Advierte que los accidentes y el peligro para las personas es constante y subraya que es necesaria una actuación “moito máis ampla e digna”.

Castaño, además, considera insuficientes los trabajos que se están llevando a cabo en el tramo que une As Areas con Tarrío, donde asegura que las personas deben caminar directamente por la carretera porque no existe un espacio para los peatones.

El nacionalista habla de una situación de inseguridad vial muy grave. “Directamente a xente ten que botarse fóra da estrada cando veñen coches porque, do contrario, lévana por diante”, lamenta.

El regidor destaca que la Diputación está ejecutando tramos pequeños en cada ejercicio, pero subraya que a ese ritmo no bastarían ni 15 años para completar toda la carretera. “Nos últimos tres anos só conseguimos 335 metros con cunetas fronte aos tres quilómetros que faltan por mellorar”, sentencia.