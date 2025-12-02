Catoira debe asumir una sanción de Augas sobre el estado de la EDAR por un error administrativo

Los trabajos de renovación ya empezaron en la EDAR Cedida

Catoira tendrá que asumir una sanción impuesta por Augas de Galicia ante los desperfectos de la estación depuradora de augas residuais (EDAR) municipal por un “error administrativo”.

El alcalde, Xoán Castaño, explicó que estas mejoras estaban previstas desde el mes de marzo, por lo que rechazó las acusaciones que hace unos días presentó el PSOE hablando de falta de planificación. Castaño insiste en que a principios de año pidió redactar una memoria de necesidades de la EDAR, tras detectar que había equipos antiguos que necesitaban sustitución. En abril se presentó el proyecto de renovación en la Diputación para conseguir financiación.

Posteriormente, cuando se esperaba por el suministro del material, Augas de Galicia realizó una inspección y detectó los problemas que ya había advertido el Concello. Por ello la administración local envió informes explicando las actuaciones previstas para corregir la situación, pero Augas nunca recibió esa comunicación porque se hicieron de manera incorrecta, incumpliendo el procedimiento administrativo establecido, por ello el Concello debe asumir la sanción.