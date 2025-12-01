El PSOE achaca al gobierno local el “deficiente” estado de la EDAR de Catoira

Estación depuradora de aguas residuales de Catoira Cedida

El grupo municipal del PSOE de Catoira carga contra la gestión del gobierno local en la estación depuradora de augas residuais (EDAR) ante su estado “deficiente” según un comunicado de Augas de Galicia. Los socialistas aseguran que la estación funcionaba con “exemplaridade e eficacia” bajo su mandato y hablan ahora de una situación crítica que compromete la salud ambiental.

Los socialistas explican que el Concello acumula ya tres sanciones por no corregir las deficiencias de este espacio y Alberto García, portavoz del PSOE municipal, deja claro que “a xestión ambiental do goberno local é absolutamente nefasta; un desastre sen paliativos”. Además, recuerda que la ausencia de depuración hace que los vertidos vayan directos al río Ulla.

Para García la situación está clara: no se puede hablar de sostenibilidad si se tolera la contaminación de las aguas, ni se puede presumir de compromiso ecológico cuando la realidad muestra un "retroceso alarmante".

Ante esta situación, el gobierno ya anunció hace unos días que renovaría el material de la EDAR para garantizar su correcto funcionamiento.