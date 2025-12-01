Mi cuenta

Diario de Arousa

Catoira 

El nuevo Harpazul pospone su inauguración hasta la Semana Santa

El que será un complejo 4 estrellas superior contaba con finalizar su ampliación este mes de diciembre

Fátima Pérez
01/12/2025 18:00
La obra de ampliación convertirá al espacio en un complejo de categoría 4 estrellas superior
Cedida
El macrocomplejo hotelero Harpazul, instalado en Catoira, retrasa su apertura, prevista para finales de este año, y mira ahora hacia la Semana Santa del 2026 como posible fecha de inauguración.

Esta obra de ampliación que convertirá al espacio en un complejo de categoría 4 estrellas superior tenía previsto el próximo 5 de diciembre como fecha para abrir al público totalmente renovado, sin embargo “foi moita obra”, y se decidió hacer más de lo que estaba previsto, como una cafetería que no estaba prevista en el proyecto inicial.

Por todo ello, la nueva previsión es que todo esté listo para finales del mes de abril o principios de mayo. “Vamos  tratar de chegar a Semana Santa, pero bueno hai un pouco de incertidumbre e ao final as obras sábese cando comezan pero non cuando rematan”, apuntan los responsables del espacio.

La primera playa de interior

Con todo, una parte de los trabajos ya está completada y abierta al público, como son los espacios de restauración, pero ahora faltaría “a zona de augas”. Esta parte del proyecto contempla la creación de la primera playa interior del noroeste de España, “un gran oasis cálido y luminoso para disfrutar durante todo el año”.

Con ella pretenden desestacionalizar el turismo, ya que será un espacio totalmente climatizado, con aguas calientes, cerrado y distintas bahías de tratamiento para el público.

Desde el complejo catoirense adelantan que se celebrará una inauguración muy especial cuando todo esté listo porque insisten “vai ser un hotel de 4 estrellas categoría superior”.

Además dejan entrever que la puntuación les alcanzaría para llegar a colocarse las 5 estrellas,  sin embargo tienen claro que hay “un montón de detalles” que deberían que cumplir para llegar a ese rango, como un aparcacoches u otros detalles que todavía  no contemplan.

Apoyo económico de la Xunta

Esta obra de ampliación cuenta además con una ayuda económica de 790.000 euros de la Xunta de Galicia a través del Instituto Galego de Promoción Económica. 

