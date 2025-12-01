Excarcelado un hombre que quedó atrapado en su vehículo tras salirse de la vía en el alto de Cordeiro

Un vehículo se sale de la vía en Catoira, en alto de Cordeiro Cedida

Los bomberos excarcelaron esta madrugada a un hombre que quedó atrapado en su vehículo tras salirse de la vía en el alto de Cordeiro, concretamente en el kilómetro 5 de la PO-548 a la altura de la parroquia de Oeste, en Catoira.

El aviso llegó a la 1:10 horas de la madrugada y tal y como apuntan los operarios que participaron en el rescate, el hombre, de unos 50 años, viajaba solo y se cree que la niebla habría podido propiciar la salida de la vía. El coche acabó semivolcado en el arcén y fue necesario excarcelar al conductor para posteriormente trasladarlo al hospital con algunas lesiones y daños provocados por el siniestro.

En el operativo participaron Bomberos do Salnés, el GES de Padrón, Protección Civil de Valga y Urxencias Sanitarias.