Diario de Arousa

Catoira

Excarcelado un hombre que quedó atrapado en su vehículo tras salirse de la vía en el alto de Cordeiro

El conductor viajaba solo y, según apuntan los operarios, la densa niebla podría haber propiciado el siniestro 

Fátima Pérez
01/12/2025 11:43
Un vehículo se sale de la vía en Catoira, en alto de Cordeiro
Un vehículo se sale de la vía en Catoira, en alto de Cordeiro
Cedida
Los bomberos excarcelaron esta madrugada a un hombre que quedó atrapado en su vehículo tras salirse de la vía en el alto de Cordeiro, concretamente en el kilómetro 5 de la PO-548 a la altura de la parroquia de Oeste, en Catoira.

El aviso llegó a la 1:10 horas de la madrugada y tal y como apuntan los operarios que participaron en el rescate, el hombre, de unos 50 años, viajaba solo y se cree que la niebla habría podido propiciar la salida de la vía. El coche acabó semivolcado en el arcén y fue necesario excarcelar al conductor para posteriormente trasladarlo al hospital con algunas lesiones y daños provocados por el siniestro. 

En el operativo participaron Bomberos do Salnés, el GES de Padrón, Protección Civil de Valga y Urxencias Sanitarias. 

