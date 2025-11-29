Catoira logra que Costas renueve el paseo fluvial del Muíño do Cura ante el riesgo de hundirse

El alcalde supervisando el paseo deteriorado del Muíño do Cura Cedida

El Concello de Catoira logra la respuesta de Costas para renovar un tramo del paseo fluvial municipal del Muíño do Cura.

Hace dos semanas, el alcalde, Xoán Castaño, exigió al departamento estatal una actuación urgente en esta pasarela ante el riesgo de hundimiento. Ahora el gobierno local acaba de recibir la confirmación de que las obras solicitadas han sido aprobadas y de que ya se está tramitando el expediente para contratarlas.

La actuación en la pasarela era necesaria porque un árbol situado en la margen del río Catoira cayó hace tiempo al cauce y provocó un tapón que modificó la dirección del agua. Esta erosionó parte de los terrenos de la ribera dejando los pilotes de la estructura del itinerario peatonal prácticamente al aire, en una situación de semihundimiento y de peligro para las personas.

Ante esa situación, el alcalde reclamó durante meses una solución en diferentes organismos. En un primer momento habló con Augas de Galicia, al ser la entidad responsable de la gestión del dominio público hidráulico, pero después comprobó que el árbol que provocó el problema se encontraba en terrenos de dominio público marítimo-terrestre, y por tanto era responsabilidad de Costas. Así, el Concello inició los contactos con el departamento hasta lograr la respuesta.

Las obras previstas, valoradas en más de 45.100 euros, incluyen la retirada del árbol del río, el desmontaje de 48 metros de la pasarela existente y la construcción de un nuevo tramo de paseo, retranqueándolo y desplazándolo del río unos siete metros hacia el interior, de modo que será ligeramente más largo y garantizará su estabilidad a medio plazo aunque la erosión siga aumentando