Catoira

El Tribunal rechaza el recurso del exalcalde de Catoira y ratifica los cobros irregulares

El gobierno pide el cese del socialista condenado a pagar 20.280 euros por cobrar "dietas encubierto"

Fátima Pérez
28/11/2025 20:12
Alberto García, portavoz del PSOE de Catoira y exalcalde vikingo
Alberto García, portavoz del PSOE de Catoira y exalcalde vikingo
Mónica Ferreirós
La Fiscalía del Tribunal de Contas desestima el recurso de apelación que interpuso el exalcalde vikingo, Alberto García, tras la sentencia que lo condenó el pasado mes de julio a devolver 20.280 euros al Concello por cobros irregulares durante su cargo como regidor.

El organismo judicial pide que se haga firme la condena y el gobierno local recuerda que este “varapau xudicial” llega pocos días después de que el Juzgado desestimara también el recurso que presentó García contra el concurso para cubrir la plaza de Secretaría-Intervención.

La sentencia, tal y como apunta el gobierno local, calificó su conducta como “gravemente neglixente e culposa” por recibir un salario encubierto incompatible con su pensión por jubilación. La resolución del Tribunal de Contas subrayó como García percibía periódicamente cantidades en concepto de asistencias y dietas que “eran na realidade un verdadeiro salario incompatible co cobro da súa pensión de xubilación”, apunta el gobierno vikingo.

El Ministerio Fiscal lo condenó a devolver 20.280 euros que ya fueron depositados por el acusado al considerarlo el único responsable de estos pagos en su beneficio, dejando al margen al personal municipal. Ante esta resolución García no estuvo conforme y presentó un recurso de apelación sobre el que ahora la Fiscalía responde y asegura que “os sólidos fundamentos da sentenza recorrida fan decaer por si sós as referencias que fai o apelante”.

Piden el cese de García

Ante esta situación de “constantes sentenzas e resolucións contraria”, el alcalde de Catoira,  Xoán Castaño, pide al PSOE que aparte de la vida política a su actual portavoz.

Además, Castaño explica que ante los continuos recursos jurídicos del exalcalde, el Concello está gastando fondos que “non tería necesidade de gastar”.

“Hai fundamentos sólidos, di o Tribunal e a Fiscalía, que demostran corrupción e irregularidades e, a máis, carraxe e rancor por parte de García que o levan a tomar moi malas decisións atacando e intentando paralizar o funcionamento do Concello, polo que o mellor para Catoira é que abandone ou lle fagan abandonar como concelleiro”, sentencia Castaño.

