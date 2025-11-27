Catoira participa en el Culturgal este fin de semana para promocionar la cultura vikinga

La última edición del Culturgal Cedida

Catoira participará por tercer año consecutivo en el Culturgal con un stand en el que pretende poner en valor el talento local.

La Feria das Industrias Culturais de Galicia arranca mañana y estará abierta al público en Pontevedra durante todo el fin de semana.

El municipio vikingo volverá a contar con la multinacional IGG -autora del videojuego ‘Viking Rise’- para instalar su punto de información, donde habrá merchandising, material promocional y vídeos para dar a conocer el trabajo de artistas locales.

Según explica el concejal de Cultura, Raúl Gómez, el stand de Catoira repartirá material que ya estuvo disponible en la última Romaría Vikinga y también dará a conocer detalles sobre los eventos culturales el último año entre los que destaca Baiuca, el trailer de ‘El Cautivo’, la última película de Amenábar y más.

Catoira también tomará parte de la programación el sábado, de 12 a 14 horas, con el obradoiro infantil ‘Recreándonos na historia’. El domingo a las 18 horas, se realizarán dos performances basada en los ritos escandinavos de casamiento y de entierro a cargo de la Escuela Municipal de Teatro, para dar a conocer trazos de la cultura viquinga.