Catoira 

Los vecinos proyectarán una recopilación de sus protestas ante el centro médico

La cita será a las 19:30 horas en la Sala Celso Emilio del Multiusos y contará también con una charla coloquio 

Fátima Pérez
21/11/2025 19:00
Una de las concentraciones de la plataforma en el centro de salud de Catoira
Una de las concentraciones de la plataforma en el centro de salud de Catoira
Cedida

La plataforma del centro de salud de Catoira proyectará el próximo viernes una recopilación de videos con las concentraciones que la plataforma lleva organizando todos los miércoles desde hace seis meses.

La cita será a las 19:30 horas en la Sala Celso Emilio del Multiusos. A las 20:15 horas, una vez que termine la proyección, está previsto un coloquio donde se pondrá sobre la mesa lo conseguido hasta la fecha y donde los asistentes también podrán plantear dudas y sugerencias.

El próximo miércoles, a las 11:30 horas los miembros de la plataforma recrearán “ó home do saco que roba dereitos dos pacientes” en una nueva concentración ante el centro de salud. 

