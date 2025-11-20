Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Catoira 

Catoira renovará el material de la EDAR para garantizar su correcto funcionamiento

Se trata de un proyecto de 26.400 euros financiado por la Diputación de Pontevedra para la renovación total de varios elementos clave

Fátima Pérez
20/11/2025 16:15
Estación depuradora de aguas residuales de Catoira
Estación depuradora de aguas residuales de Catoira
Cedida

El Concello de Catoira renovará en los próximos días  varios equipos de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) municipal, entre ellos dos bombeos, una motobomba y las lámparas de desinfección ultravioleta, para garantizar que funcione todo correctamente.

El alcalde, Xoán Castaño, explica que las mejoras en las instalaciones ya estaban  previstas desde el pasado mes de marzo, cando se ordenó redactar una memoria de necesidades y se iniciaron los trámites para conseguir la financiación a través del Plan + Provincia, de la Diputación.

Tal y como apunta Castaño, la EDAR de Catoira, se puso en marcha en el año 2009 y desde entonces sus  elementos fueron desgastándose. Por ello, para garantizar su correcto funcionamiento y la calidad del agua, Castaño apunta que el mantenimiento no puede limitarse a meras reparaciones, sino que debe suponer la renovación total de varios elementos.

El alcalde destaca además que la inversión para esta actuación supone 26.400 euros, que se financiarán con fondos provinciales. “O saneamento é un servizo fundamental que ten que estar ao día. Gastar os cartos nesta mellora era unha obriga pola eficiencia na infraestrutura para que as augas residuais se traten correctamente antes de saír ao mar”, subraya.

Te puede interesar

El ideal gallego

El alcalde de A Pobra reclama ayuda de la Xunta para mejorar la red municipal de abastecimiento de agua, que supone un coste de 6 millones de euros
Chechu López
El alcalde de Caldas repartiendo los carteles de la campaña del 25-N entre los comercios locales

La comarca apuesta por un 25-N que impacte en los centros educativos
Fátima Pérez
El alcalde, José Ramón Romero, y el concejal de Política Social, Raúl Treus, junto con personal del CIM, presentaron las actividades programadas

Alumnos del IES A Cachada componen canciones sobre la violencia machista y visibilizar las nuevas formas de violencia en entornos digitales
Chechu López
El acto de clausura tuvo lugar hoy

El plan de empleo de O Salnés forma a casi una veintena de alumnos a través de la robótica colaborativa
A. Louro