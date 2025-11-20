Catoira renovará el material de la EDAR para garantizar su correcto funcionamiento

Estación depuradora de aguas residuales de Catoira Cedida

El Concello de Catoira renovará en los próximos días varios equipos de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) municipal, entre ellos dos bombeos, una motobomba y las lámparas de desinfección ultravioleta, para garantizar que funcione todo correctamente.

El alcalde, Xoán Castaño, explica que las mejoras en las instalaciones ya estaban previstas desde el pasado mes de marzo, cando se ordenó redactar una memoria de necesidades y se iniciaron los trámites para conseguir la financiación a través del Plan + Provincia, de la Diputación.

Tal y como apunta Castaño, la EDAR de Catoira, se puso en marcha en el año 2009 y desde entonces sus elementos fueron desgastándose. Por ello, para garantizar su correcto funcionamiento y la calidad del agua, Castaño apunta que el mantenimiento no puede limitarse a meras reparaciones, sino que debe suponer la renovación total de varios elementos.

El alcalde destaca además que la inversión para esta actuación supone 26.400 euros, que se financiarán con fondos provinciales. “O saneamento é un servizo fundamental que ten que estar ao día. Gastar os cartos nesta mellora era unha obriga pola eficiencia na infraestrutura para que as augas residuais se traten correctamente antes de saír ao mar”, subraya.