Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Catoira

Catoira contará desde enero con un nuevo camión para recoger residuos voluminosos

El servicio será los últimos jueves de cada mes y la compra responde a las necesidades del municipio por las averías del actual parque móvil

Fátima Pérez
19/11/2025 19:30
Residuos y voluminosos acumulados en el municipio
Residuos y voluminosos acumulados en el municipio
Cedida

La concejala de Obras, Vanesa Pérez, asegura que a partir del mes de enero el concello contará con un nuevo camión para la recogida de voluminosos los últimos jueves de cada mes.

Pérez asegura que este nuevo camión responde a las necesidades del municipio ya que explica que el parque móvil, y en especial el que está destinado a la recogida de estos residuos de gran tamaño, “ten moita antigüidade e constantes avarías”. La concejala insiste en que son esas averías las que impiden que se pueda desarrollar el servicio con normalidad y por eso tomaron la decisión de “corrixir estas carencias”.

Pérez explica que el gobierno ya compró el vehículo, pero están a la espera de recibir la garantía y realizar algunas mejoras y adaptaciones para que sea totalmente operativo, por lo que señalan el próximo mes de enero como fecha objetiva para ponerlo en marcha.

En cuanto a los contenedores marrones para la recogida de biorresiduos, la concejala responde a las críticas de los socialistas y asegura que se están buscando alternativas, pero achaca al anterior gobierno socialista un “mal uso dos cartos públicos” por la compra de estos colectores que “non son un bo sistema porque non hai control sobre o que se deposita neles”, sentencia.

Te puede interesar

Actuación del grupo de gaitas y baile de la entidad en sus inicios

EL CMDC Breogán publica la edición de noviembre de su revista ‘Follas Culturais’
Sandra Rey
El ideal gallego

A Illa supera la media gallega y nacional en el reciclaje de envases, papel y vidrio
A. Louro
Andrea Maneiro con Manuel Dopico, que pondrá la música

La asociación vecinal de O Piñeiriño organiza dos encuentros literarios
Olalla Bouza
El pleno de Vilagarcía debatió la actualización de las ordenanzas fiscales

Vilagarcía destinará 1,4 millones de euros del remanente a saldar tres préstamos y dejar en el mínimo un cuarto
Olalla Bouza