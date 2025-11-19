Catoira contará desde enero con un nuevo camión para recoger residuos voluminosos

Residuos y voluminosos acumulados en el municipio Cedida

La concejala de Obras, Vanesa Pérez, asegura que a partir del mes de enero el concello contará con un nuevo camión para la recogida de voluminosos los últimos jueves de cada mes.

Pérez asegura que este nuevo camión responde a las necesidades del municipio ya que explica que el parque móvil, y en especial el que está destinado a la recogida de estos residuos de gran tamaño, “ten moita antigüidade e constantes avarías”. La concejala insiste en que son esas averías las que impiden que se pueda desarrollar el servicio con normalidad y por eso tomaron la decisión de “corrixir estas carencias”.

Pérez explica que el gobierno ya compró el vehículo, pero están a la espera de recibir la garantía y realizar algunas mejoras y adaptaciones para que sea totalmente operativo, por lo que señalan el próximo mes de enero como fecha objetiva para ponerlo en marcha.

En cuanto a los contenedores marrones para la recogida de biorresiduos, la concejala responde a las críticas de los socialistas y asegura que se están buscando alternativas, pero achaca al anterior gobierno socialista un “mal uso dos cartos públicos” por la compra de estos colectores que “non son un bo sistema porque non hai control sobre o que se deposita neles”, sentencia.