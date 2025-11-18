Los socialistas de Catoira denuncian el “abandono” del servicio de basuras municipal

Restos de basura acumulados ante los contenedores del municipio Cedida

Los socialistas de Catoira denuncian el abandono en el que se encuentran los contenedores marrones destinados a la recogida selectiva de biorresiduos en el núcleo urbano y la falta de regularidad en la retirada de basura que afecta a los vecinos.

El portavoz del grupo municipal del PSOE, Alberto García, explica como estos contenedores se adquirieron en 2022 gracias a una subvención de la Consellería de Medio Ambiente y una aportación municipal para alcanzar una inversión total de 4.311 euros. “É absolutamente lamentable que, tres anos despois da súa adquisición, estes contedores continúen amontoados, sen uso e deteriorándose, sen que o alcalde teña tomado medida algunha para poñelos en funcionamento”, afirma García.

El socialista habla de negligencia institucional y desprecio por los recursos públicos, y recuerda que a pesar de esta situación Catoira se sitúa como uno de los concellos con la tasa de basuras “máis elevada da provincia”.

Por su parte, García lamenta también la despreocupación por el servicio de recogida de residuos y denuncia una falta de regularidad que provoca confusión entre los vecinos y, en especial, menciona el caso de los voluminosos “que levan xa tres meses sen seren retirados”.

García pide al gobierno que se restablezca el calendario de basuras para que los vecinos recuperen la confianza en un servicio “esencial” y reclaman también una explicación que justifique este abandono y “malgasto de fondos públicos”.