Catoira 

Catoira acoge un espectáculo de las mujeres rapadas del Franquismo en el marco del 25-N

La entrada será gratuita y habrá dos sesiones disponibles con un aforo máximo de 50 plazas cada una 

Fátima Pérez
18/11/2025 22:50
Actrices representando la obra ‘Melón Pelado’
Actrices representando la obra ‘Melón Pelado’
Cedida

El Auditorio Municipal de Catoira acoge este domingo 23 de noviembre la representación teatral de ButacaZero ‘Melón Pelado’ para llevar al escenario la desconocida historia de las mujeres rapadas durante la Guerra Civil en el marco del 25N.

La entrada será gratuita hasta completar el aforo de 50 plazas y habrá dos sesiones: uno a las 19:00 y otro a las 20:00 horas.

Esta pieza de teatro nació como un encargo del Museo Reina Sofía que ahora pone en escena un baúl de recuerdos. Cris Collazo y Nuria Montero son las encargadas de abrir esa caja de muñecas que traslada al espectador a la España franquista.

La pieza busca la reflexión del espectador sobre la violencia y sobre el pasado. Conforme avanza la obra se genera también una reflexión sobre el significado de ese peinado que da título a la obra y que se ha convertido en un signo de identidad.

Desde el Concello aseguran que la obra “convida a unha viaxe pola memoria oculta da historia, aquela que nunca se contou nin se retratou”.

Las plazas se pueden reservar en el correo cultura@catoira.gal o en el teléfono 986619048 hasta el viernes 21 de noviembre a las 14:00 horas. 

