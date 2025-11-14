Catoira urge a Costas una solución para el paseo fluvial tras la caída de un árbol y el riesgo de inundaciones

Tramo del paseo fluvial del río Catoira próximo al Muíño do Cura Cedida

El Concello de Catoira solicita a Costas del Estado una respuesta urgente para solucionar el hundimiento de un tramo del paseo fluvial del río Catoira próximo al Muíño do Cura.

El alcalde, Xoán Castaño, se reunió con personal del departamento estatal después de que un árbol situado en el dominio público cayera al río formando un tapón que modificó la dirección del agua y erosionó parte del terreno. Castaño explica que el personal de Costas reconoció su responsabilidad al estar ubicado el árbol en territorio de su competencia.

Tras la reunión propusieron posibles soluciones como desviar el paseo hacia un lado formando un ángulo o trasladar la totalidad del paseo hacia la izquierda en el sentido de la corriente en un tramo más extenso, de unos 70 metros, desde el puente del AVE hacia la costa.

El alcalde asegura que Costas se comprometió a dar respuesta en el plazo de dos semanas, pero espera tener noticias antes para que retiren el tronco y evitar que, con las fuertes lluvias de estos días, se forme una presa natural que genere inundaciones.

Mientras esperan la solución, el nacionalista asegura que instalará carteles en las inmediaciones de la zona para advertir de los peligros a los vecinos que caminen por allí.