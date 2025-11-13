Catoira busca dos empleados para desarrollar un nuevo programa que conserva tradiciones locales

Centro municipal de mayores en Catoira Cedida

El Concello de Catoira busca cubrir dos vacantes para desarrollar su nuevo programa municipal ‘Comparte Saberes’ a través de un contrato formativo con un salario mensual bruto de 1.618 euros.

Concretamente se buscan estudiantes de ciclo superior de Formación Profesional en Animación Sociocultural y Turismo, Educación Infantil o Integración Social y el programa -ideado por el gobierno local- lo que busca es fomentar la convivencia intergeneracional. Es decir, se recopilará información a través de los mayores del municipio vikingo que asisten a las actividades culturales de sus parroquias sobre tradiciones, juegos, oficios. Posteriormente todo se trasladará a los más pequeños que formen parte de las actividades del Plan Madruga del concello.

“A idea xurdiu como unha maneira de recoller e preservar o noso patrimonio cultural e a nosa identidade como pobo, salvagardando saberes e coñecementos que poden caer no esquecemento”, apunta el alcalde, Xoán Castaño. Además, con esta propuesta también se busca estimular la salud cognitiva de los mayores.

Los candidatos que estén interesados deben cumplir una serie de requisitos y presentar la oferta en la Oficina de Emprego de Vilagarcía de Arousa.