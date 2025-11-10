Catoira presenta en el Pleno la liquidación de los presupuestos

El alcalde de Catoira, Xoán Castaño, en un Pleno del Concello Mónica Ferreirós

El gobierno de Catoira lleva a Pleno, a través de los decretos de la alcaldía, la liquidación de los presupuestos de 2024 después de que el grupo municipal del PSOE presentara ante el Tribunal de Contas una denuncia por el incumplimiento de esta obligación.

El alcalde, Xoán Castaño, ya había adelantado hace unas semanas la resolución de esta liquidación, apuntando incluso a una reduciendo considerable en la deuda acumulada del Concello.

Sin embargo, el portavoz del grupo socialista, Alberto García, no esperó hasta el Pleno ordinario que se celebró ayer en el municipio vikingo y presentó una denuncia formal por el incumplimiento de la obligación de rendición de la liquidación del presupuesto 2024.

Ante esta respuesta, Castaño acusó a García de “resentimiento, rencor e odio ao pobo de Catoira” y apuntó a que “non ten outra proposta que presentar”.

Además, recordó la particular situación que vivió el Concello este año con seis secretarios en apenas siete meses, justificando así los retrasos en esa liquidación que legalmente se tendría que haber presentado en el primer trimestre del año.

Otros puntos del Pleno

Más allá de los decretos de la alcaldía, al Pleno también se llevaron dos mociones del gobierno del BNG para aprobar la inclusión del Concello en la Fundación Plácido Castro por su vínculo con la Romaría Vikinga, así como la temática en torno al 25N, del que aún está pendiente la propuesta de actos y actividades para la jornada.