Los barcos más singulares de Galicia navegan por radiocontrol en Pedras Miudas

Uno de los navíos teledirigidos que flotan en Pedras Miudas Cedida

La lagoa de Pedras Miudas acoge hoy a los aficionados del Modelismo Naval de Radiocontrol. Se trata de una cita totalmente abierta en la que “un grupo de amigos” de distintos puntos de Galicia se concentran para sacar a navegar sus maquetas y modelos, así como para compartir sus gustos por estos navíos y sus diseños.

Todos los pequeños barcos que navegan funcionan con motores eléctricos por lo tanto no son contaminantes. Con esta actividad el grupo de amigos asegura que también se promociona el modelismo naval, la historia de “nuestros barcos” y de Galicia, ya que también participan modelos de bateeiros, pesqueros o remolcadores.

Todos los barcos que navegan funcionan con motores eléctricos Cedida

Germán Lago González, uno de los miembros del grupo, asegura que no tienen una fecha fija para celebrar estas reuniones, sino que se juntan “cuando coincide”. “Programamos un día y nos vemos en la Laguna de Pedras Miudas”, explica.

En cuanto a la decisión de escoger Catoira como punto de encuentro se debe únicamente a la comodidad de la mayor parte de los integrantes del grupo. “Las hacemos en Catoira porque le queda cerca a muchos de los amigos que van”, explica Lago, además de contar este municipio con un espacio amplio e indicado para esta actividad como es el entorno de Pedras Miudas. “Es un lugar con suficiente superficie de agua para navegar barcos y lanchas, no molestamos a nadie y tiene fácil acceso para ir con los coches hasta la orilla”.