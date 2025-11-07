Catoira explotará las aguas medicinales de As Lombas para crear un parque termal

Imagen del futuro proyecto termal que se prevé llevar a cabo en el municipio vikingo Cedida

El Concello de Catoira creará un nuevo parque termal de aguas mineromedicinales en As Lombas con un presupuesto de 100.000 euros conseguidos a través de Mar de Santiago.

La superficie total que se proyecta será de 500 metros cuadrados en los que se reactivará y pondrá en valor el pozo existente para sacar rendimiento a las aguas de la zona, “con demostrados beneficios para a saúde”.

El alcalde, Xoán Castaño, explica que hasta ahora apenas se podía sacar partido a estas aguas ya que se encuentran en el interior de un espacio deportivo, sin buena accesibilidad. “É habitual, dende sempre, ver a veciñas e veciños nas Lombas collendo as augas pala levalas para a casa para usos medicinais, por iso queremos crear alí un espazo aberto e digno que facilite o uso do pozo”, apunta Castaño.

Para llevar a cabo este proyecto el Concello contrató un estudio de viabilidad para analizar métodos de explotación y se decantó por ubicar este nuevo espacio en un terreno situado a pocos metros del manantial, que actualmente se utiliza como área de juego de fútbol 5.

Para esto, desde la administración local aseguran que en primer lugar será necesario crear una canalización desde el lugar de nacimiento de las aguas con un línea soterrada que cruce la calle hasta el punto escogido para el parque termal.

Una fuente y un pediluvio

En el espacio se colocarán dos elementos termales, una fuente pensado para mojar las manos y recoger agua, y un pediluvio, es decir una poza circular para poder mojar los pies con aguas termales.

Las aguas de este manantial de As Lombas fueron declaradas mineromedicinales por la Xunta en 2013 y ya desde 2015 el Concello cuenta con autorización para su aprovechamiento.